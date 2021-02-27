Rus basını: Sırları ele geçirilirse Türk SİHA'larına karşı etkisiz kalır

Rus basını, Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin 18 Mayıs 2020'de darbeci Hafter'in işgal ettiği El-Watiya hava üssünde ele geçirdiği Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini gündeme taşıdı.

"Ele geçirilen Pantsir Bayraktar TB2'ye avantaj sağlayabilir"

Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının darbeci Hafter tarafından kullanılan yaklaşık bir düzine Pantsir sistemini imha ettiğini yazan Rus basını, Pantsir'in ele geçirilmesinin Rusya'nın askeri teknolojisi hakkında önemli istihbarata erişim sağlayacağına dikkat çekti. Ele geçirilen Pantsir'in Bayraktar TB2'ye daha büyük bir avantaj sağlamaya yardımcı olacağı belirtildi.

"Askeri teknolojisi açığa çıkarılan Pantsir daha etkisiz hale gelebilir"

Batılı ülkelerin Pantsir sisteminin karmaşık olduğunu kabul ettiğini altını çizen Rus basını, "Pantsir'i incelemek ve sırlarını öğrenmek, Pantsir'i Türkiye'nin insansız hava araçları ve NATO karşısında tamamen etkisiz hale getirebilir." ifadelerini kullandı.

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