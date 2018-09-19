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Rus basını: İstanbul cehenneminde yandık

Dün akşam Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup ettiği karşılaşma Rus basınında da geniş yankı buldu.

19 Eylül 2018 Çarşamba 09:44
Rus basını: İstanbul cehenneminde yandık

Lokomotiv Moskova'nın 14 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde bir maça çıktığına dikkat çekilirken, uzun aradan sonra boy gösterdiği kulvarda hüsran yaşadığına vurgu yapıldı.

 RUSLAR ATMOSFERE DİKKAT ÇEKTİ

Sport Express gazetesi, Galatasaray'ın aldığı 3-0'lık galibiyetin ardından "Lokomotiv Moskova İstanbul cehenneminde yandı" manşettini attı.

Sports yayın organı ise Lokomotiv Moskova'nın kaybetmesine rağmen böylesine zorlu bir atmosferde ilk 10 dakika haricinde rakibine ezilmediğini ve kötü futbol oynamadığını yazdı.

Championat Gazetesi'nin yazarlarından Puchkov, "Lokomotiv Moskova, Galatasaray karşısında cehennemde, Türk taraftarların psikolojik saldırıları karşısında iyi futbol oynamasına rağmen, skoru üretemedi. Bunun da sebebi futbolcular psikolojik olarak bu turnuvaya henüz hazır değil." şeklinde müsabakayı özetledi.

ITAR TASS ajansı ise, Lokomotiv Moskova'nın zorlu Galatasaray deplasmanında 3-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne kötü bir başlangıç yazdığını manşetine taşıdı.

 Rus basınından öne çıkan diğer manşetler:

Interfax: Lokomotiv, Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Galatasaray'a boyun eğdi.

Sports Daily: Semin'in planı tutmadı. Lokomotiv, Türkiye'de kaza geçirdi.

Lenta: Rusya'nın şampiyonu Şampiyonlar Ligi'nde farklı bir yenilgi aldı.

Eurosport Rusya: Lokomotiv, Galatasaray'dan 3 yemeye razı oldu.

Sports.Ru: Lokomotiv, Galatasaray'a yenildi, enkaz haline geldi.

Sov Sport: Cehennem gibi başlangıç... Lokomotiv 14 yıl sonra geri döndü, Galatasaray karşısında eridi.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 09:44
  1. İstanbul
  2. Galatasaray'ın galibiyeti Rus basınında
  3. Lokomotiv Moskova
  4. Galatasaray

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