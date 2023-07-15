Rus bankası resmen duyurdu: En çok Türkiye yolladı

Yılın ilk yarısında Rusya'ya en çok mal ihraç eden ikinci ülke Türkiye oldu. Rus bankası Toçka'nın açıkladığı verileri haberleştiren Ria ajansı Türkiye'nin Belarus'u geride bıraktığını yazıyor.



Listenin ilk sırasında ise yüzde 42'lik payla Çin var. Türkiye'nin payı yüzde 13. Bu iki ülkeyi yüzde 12'yle Belarus takip ediyor.



İlk 5'e giren diğer iki ülke yüzde 9 ve 5'lik paylarla Hong Kong ve Kazakistan oldu.



Geçtiğimiz yılın aynı döneminde Türkiye Rusya'ya mal ihraç eden ülkeler arasında yüzde 5'lik payla üçüncü sırada yer almıştı.



Ria, 2022'de Hollanda ve Almanya'nın da ilk 5'te yer aldığını hatırlatıyor.