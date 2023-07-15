  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Rus bankası resmen duyurdu: En çok Türkiye yolladı
Ekonomi

Rus bankası resmen duyurdu: En çok Türkiye yolladı

Yeniakit Publisher
2023-07-15 14:56:00 -
Rus bankası resmen duyurdu: En çok Türkiye yolladı

Rus bankası Toçka'nın açıkladığı verilere göre, Rusya'ya en çok mal ihraç eden ikinci ülke Türkiye oldu.

Yılın ilk yarısında Rusya'ya en çok mal ihraç eden ikinci ülke Türkiye oldu. Rus bankası Toçka'nın açıkladığı verileri haberleştiren Ria ajansı Türkiye'nin Belarus'u geride bıraktığını yazıyor.

Listenin ilk sırasında ise yüzde 42'lik payla Çin var. Türkiye'nin payı yüzde 13. Bu iki ülkeyi yüzde 12'yle Belarus takip ediyor.

İlk 5'e giren diğer iki ülke yüzde 9 ve 5'lik paylarla Hong Kong ve Kazakistan oldu.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde Türkiye Rusya'ya mal ihraç eden ülkeler arasında yüzde 5'lik payla üçüncü sırada yer almıştı.

Ria, 2022'de Hollanda ve Almanya'nın da ilk 5'te yer aldığını hatırlatıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23