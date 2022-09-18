Rumlar, ABD’nin yeni piyonu olacak

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Danışmanı Prof. Dr. Ata Atun, ABD’nin Rumlara yönelik silah ambargosunu kaldırması başta olmak üzere, Türkiye etrafında dönen oyunları Akit’e değerlendirdi.

2023 seçimleri hedefte

Prof. Dr. Ata Atun, “ABD’nin Yunanistan Batı Trakyasına yerleşmesinin nedeni, aslında uzun vadeli gelecek sene Türkiye’de gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik bir parçasıdır. ABD farklı gerekçeleri gösteriyor. Ama bu doğru değil. Geçmişte yaptıklarına bakarak Yunanistan ve Türkiye ile bir sorun çıkarmak peşindedir. Yunanistan’ı da bu yüzden dolayı sürekli kışkırtmakta. İş çığrından çıkarsa Türk ordusu Trakya üzerinden Yunanistan’ın Batı Tırakyasına girip Atina’ya inmesini önlemek için oraya konuşlandı. İkinci aşaması da ABD 2007’den beri GKRY’ye uyguladığı silah ambargosunu aniden kaldırma kararı almasıdır. Ekim başında ambargoyu kaldırması ile tamamen beyaz bir sayfa açılmış oluyor. Kıbrıs Rum tarafıyla da stratejik ve askeri işbirliği imzalayacaklar. Bunun başını da 1976’da barış harekatından sonra Türkiye Cumhuriyeti Devletine ambargoyu koyduran Senatör Menendez çekiyor. Bundan sonra Doğu Akdeniz’deki doğalgaz araştırmalarında Rum tarafı dozunu artıracak. Türkiye’ye karşı kışkırtıcı adımların atılmasına sebeb olacak. Hatta Türkiye ile bir silahlı çatışma aşamasına bile gelinecek. Türkiye’nin silahlı kuvvetlerinin bir bölümü adalar denizine, bir bölümü Doğu Akdeniz’e angaje edilecek” ifadelerini kullandı.

Kaos peşindeler!

Prof. Dr. Ata Atun şöyle devam etti; “Suriye’de ve Güneydoğu Anadolu hudutlarında YPG-PKK’yı saldırttıracak. Burada da bir sıkıntı kaos oluşturma girişimine girecek. Böylece silahlı kuvvetlerimizin bir bölümü de buraya konuçlanmış olacak. Diğer bir aşamada Ermenistan ve Azerbaycan arasında savaş çıkartmak olacak. ABD Ermenistan’a destek vererek, süreci hazırlayacak. Türk ordusunun geri kalanını da Ermenistan- Azerbaycan sınırında olacak. Böylece de bir kaos oluşturacak. Bu kaosta Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik. Büyük bir olasılıkla seçimlere 3-4 ay kala bu sıkıntılar çıban başı vermeye başlayacak. Çatışmalar olacak. Türk halkında iktidara karşı bir olumsuz hava oluşturulmaya çalışılacak. Bundan sonraki adımda Türkiye içerisindeki kendi işbirlikçileri ile hükümet yöneticileri aleyhine bir kampanya başlatılacak. ABD gelecek sene temmuza yönelik Türkiye üzerinde bir plan hazırlıyor.”