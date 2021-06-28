  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Osman Kavala’nın adamından Sedat Peker’e hediye!
Vazife malulleri çözüm bekliyor
O terör örgütüyle mücadele için 81 ülke Roma’da toplanıyor
JP Morgan'dan Bitcoin tahmini
Gündem Rum Bakan'dan itiraf! "Buna çözüm arıyoruz"
Gündem

Rum Bakan'dan itiraf! "Buna çözüm arıyoruz"

Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma Bakanı Haralambos Petridis, Türk SİHA'larına karşı çözüm aradıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 10:05:00 -
Rum Bakan'dan itiraf! "Buna çözüm arıyoruz"

Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma Bakanı Haralambos Petridis, KKTC'nin Geçitkale Hava Üssü'ne iki yıl önce yerleşen Türk silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve İHA'larına çözüm aradıklarını belirterek, "Gelişmeleri izliyoruz, karşı önlemler almaya çalışıyoruz" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Rum bakan, savunma bütçelerini 46 milyon Euro artırdıklarını da kaydetti. Yunan Kathimerini gazetesine konuşan Haralambus, Türk SİHA'larının varlığını yakından takip ettiklerini ve savunma kabiliyetlerini artırmaya çalıştıklarını söyledi. Rum Bakan, "Silahlanma programımız devam ediyor. Bakanlar Kurulu, 46 milyon Euro'luk ek savunma bütçe talebimizi onayladı. Yeşil Hat'ın (KKTC-Rum yönetimi kara sınırı) elektronik sistemlerle denetlenmesi konusunda da ilerleme kaydettik, sistemi kuracak şirketle anlaştık" dedi.

ABD'nin Rum yönetimine uyguladığı silah ambargosunu tamamen kaldırması gerektiğini de ifade eden Haralambus, Fransa'yla askeri işbirliklerinin ileri seviyeye ulaştığını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Eda

Kucaga orurdunuzmu?
  • Yanıtla

karlıdağlar

çözüm çok basit be Yorgo! yunanistan 82.nci - siz de 83.ncü ilimiz oluverin bütün sihalar sizin olmuş olur.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay