Ruhsatsız silah operasyonunda ele geçirilenlere bakın
Samsun'un Canik ve Tekkeköy ilçelerinde emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen yasa dışı silah operasyonunda çok sayıda tabanca, tüfek ve fişek ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah bulunduran ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Canik ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 93 adet tabanca fişeği, 1 adet yivsiz tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Operasyon kapsamında yakalanan 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.