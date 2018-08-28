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Ruhsar Pekcan: Demir çelik sektörüne çok önem veriyoruz

Ticaret Bakanı Pekcan, demir çelik sektörüne çok önem verdiklerini ve sektörün her zaman arkasında olacaklarını söyledi.

28 Ağustos 2018 Salı 09:24
Ruhsar Pekcan: Demir çelik sektörüne çok önem veriyoruz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakan Pekcan, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin çelik ihracatının 13,8 milyar dolar, ithalatının ise 19,7 milyar dolar olduğunu kaydetti.

Sektörün her zaman arkasında olacaklarını vurgulayan Pekcan, yeni dönemde sivil toplum kuruluşlarıyla istişare halinde çalıştıklarını, sorunları beraber çözüme kavuşturma amacında olduklarını söyledi.

"İhracatçımızın, esnafımızın, KOBİ'lerimizin ve sanayicimizin önünü açmak için çalışacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük eylem planına yönelik çalışmalarının devam ettiğini belirten Pekcan, "Demir çelik sektörümüze çok önem veriyoruz, sektörümüzün her zaman yanındayız. Görüşleriniz bizim için çok önemli, sizinle her zaman istişare halinde olacağız. Burası bir hizmet bakanlığı, ihracatçımızın, esnafımızın, KOBİ'lerimizin ve sanayicimizin önünü açmak için çalışacağız." dedi.

TÇÜD Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı da ABD'nin demir çelik ithalatını ulusal güvenliğine tehdit olarak gördüğünü belirterek, dünyadaki ticaret savaşlarının pimini çektiğini söyledi. Tosyalı "Biz 21 yıldır hiçbir devlet desteği almadan, sık sık ABD'nin ve AB'nin her türlü antidamping soruşturmalarına maruz kalarak ve bunların hepsinden de aklanarak çıkarak, dünyanın en kaliteli çeliğini en rekabetçi fiyatlarla satıyoruz." diye konuştu.

TÇÜD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Hasan Çolakoğlu ise girdilerde farklı yükler olmadığı sürece rakiplerle aynı oyun alanında, aynı şartlarda çok iyi bir şekilde rekabet ettiklerini kaydetti.

 

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 09:24
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