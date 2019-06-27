“Ruhani’yi uyardım”

Münübe Yılmaz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yi, İran’ın nükleer anlaşmadan çekilmesinin büyük bir yanlış olacağı konusunda uyardığını açıkladı. İran BM büyükelçisi Majid Takht Ravanchi’nin Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada İngiltere, Fransa ve Almanya “kritik durumda” olan anlaşmayı korumak için zamanında ve pratik adımlar atmazsa, İran’ın 2015 nükleer anlaşmasıyla belirlenen düşük zenginleştirilmiş uranyum üzerindeki sınırlarını aşacağını söylemesinden bir kaç saat sonra açıklama yapan Macron, “Bir kaç gün önce Sayın Ruhani ile yaptığım görüşmede, İran’ın nükleer anlaşmayı bozmasının büyük bir hata olacağını ve bu hatanın da dönülmez yanlışlara götüreceğini söyledim” dedi. Öte yandan Fransa Büyükelçisi François Delattre de konseyi İran’ın yaptığı anlaşmadan dönmesi halinde bölgenin istikrarının olumsuz anlamda etkileneceği konusunda uyardı. 2015 anlaşması kapsamında zenginleştirilmiş uranıum sınırı konusunda uzlaşan İran, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın anlaşmayı korumaya yöneliksomut adımlar atmaması halinde 7 Temmuz’da uranıum zenginleştirmesinin sınırını arttıracağı tehdidinde bulundu.