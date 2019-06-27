0553 313 94 23

“Ruhani’yi uyardım”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yi, İran’ın nükleer anlaşmadan çekilmesinin büyük bir yanlış olacağı konusunda uyardığını açıkladı.

27 Haziran 2019 Perşembe 13:12
“Ruhani’yi uyardım”

Münübe Yılmaz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yi, İran’ın nükleer anlaşmadan çekilmesinin büyük bir yanlış olacağı konusunda uyardığını açıkladı. İran BM büyükelçisi Majid Takht Ravanchi’nin Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada İngiltere, Fransa ve Almanya “kritik durumda” olan anlaşmayı korumak için zamanında ve pratik adımlar atmazsa, İran’ın 2015 nükleer anlaşmasıyla belirlenen düşük zenginleştirilmiş uranyum üzerindeki sınırlarını aşacağını söylemesinden bir kaç saat sonra açıklama yapan Macron, “Bir kaç gün önce Sayın Ruhani ile yaptığım görüşmede, İran’ın nükleer anlaşmayı bozmasının büyük bir hata olacağını ve bu hatanın da dönülmez yanlışlara götüreceğini söyledim” dedi. Öte yandan Fransa Büyükelçisi François Delattre de konseyi İran’ın yaptığı anlaşmadan dönmesi halinde bölgenin istikrarının olumsuz anlamda etkileneceği konusunda uyardı. 2015 anlaşması kapsamında zenginleştirilmiş uranıum sınırı konusunda uzlaşan İran, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın anlaşmayı korumaya yöneliksomut adımlar atmaması halinde 7 Temmuz’da uranıum zenginleştirmesinin sınırını arttıracağı tehdidinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 13:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa'nın önde gelen projelerinin yalıtımda tercihi İzocam
    1. Bursa'nın önde gelen projelerinin..
    2. Kayseri Şeker, pancar tarımında..
    3. Korkutan yılan yakalanarak doğal..
    4. Tankerde çıkan yangında yaralanan..
    5. İşçilerden hayat kurtaran bağış
    6. Tekneye bağlı paraşütle 50 metreden..
    7. Esenyurt’ta polis memurunun ölümden..
    8. Tunus'un başkentinde intihar saldırıları
    9. Buzağılar güzellikleri ile yarıştı
    10. Şampiyon yüzücülerdenEskici’ye..
    11. Lübnan'da emekli askerlerden bütçe..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da
    13. "İmar barışında süre yıl sonuna kadar..
    14. Mete Eke’den Genel Kurul öncesi Erol..
    15. Anadolu Ajansında "dijital iletişim"..
    16. Rusya ile İsrail arasında gerginlik!
    17. TİKA’dan Komorlar’da çiftçilere destek
    18. Vedat Muriç hangi takıma transfer..
    19. HDP’li belediye meclis üyesi ve ailesi..
    20. Akçakoca’da meydana gelen pat pat..
    21. Sigara kaçakçılığından 3 kişiye adli..
    22. Denizatı Derneğinden örnek proje
    23. "Badminton’u kitlelere ulaştıracak ve..
    24. Kaymakam Pişkin, yangın çıkan köyde..
    25. Ülkü Ocakları Başkanı Abayoğlu,..
    26. Gürcistan'da Hacivat-Karagöz oyunu..
    27. Şüpheliden ilginç isyan, "4 senedir..
    28. Maltepe Üniversitesi öğretim ve..
    29. 50 yıllık umumi tuvalet iflas etti,..
    30. Ayaz Bursa’ya başsavcı vekili oldu
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Anında harekete geçtiler… CNN’de skandal ‘Erdoğan’ soruları
    Anında harekete geçtiler… CNN’de skandal ‘Erdoğan’ soruları
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!