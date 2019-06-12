0553 313 94 23

Ruhani’den ABD’yi çark ettirecek sözler!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin ülkesine yönelik baskılarının zirveye çıktığını belirterek, yaptırımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

12 Haziran 2019 Çarşamba 15:03
Ruhani’den ABD’yi çark ettirecek sözler!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin ülkesine yönelik baskılarının zirveye çıktığını, bununla birlikte yaptırımların gücünün fiilen sona ermek üzere olduğunu söyledi.

Ruhani, başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı konuşmada ABD yaptırımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hasan Ruhani, bugün Japonya Başbakanı Abe Şinzo'yla, yarın da Kırgizistan'ın başkenti Bişkek'te Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısında önemli görüşmeler yapacağını belirterek, "ABD'nin ülkemize yönelik baskıları zirveye çıktı, fakat yaptırımların gücü fiilen sona ermek üzere. Yaptırım ve baskılar etki gücünü kaybetti, daha da etkisiz hale gelecek" diye konuştu.

‘Tarihte benzeri yok’

ABD yaptırımlarına rağmen iyi şartlarda olduklarını ancak bunun tüm sorunların çözüldüğü anlamına gelmediğine işaret eden Ruhani, "ABD'nin ülkemize karşı uyguladığı bu tür yaptırımların tarihte bir benzeri yoktur. BM kanalıyla ülkemize karşı uygulanan yaptırımlar ile ABD'nin bugünkü ambargoları mukayese edilemez." ifadesini kullandı.

Ruhani, önceki gün Tahran'ı ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın da kendisine açık bir şekilde ABD'nin yanlış yaptığı yönünde görüş belirttiğini aktardı.

İran Cumhurbaşkanı, "Kötülüğümüzü isteyenleri hak, adalet ve müzakere masasına çekeceğiz ve yanlış yaptıklarını kabul etmek zorunda bırakacağız. Daha önce ölçüsüzce yaptıkları konuşmaları şimdi daha mutedil bir seviyeye indirdiler ve şüphe yok ki girdikleri yanlış yoldan geri adım atacaklar" değerlendirmesinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 15:03
  1. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
  2. ABD
  3. Japonya Başbakanı Abe Şinzo
  4. Kırgizistan
  5. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kastamonu’da Robotik Kodlama sertifikaları verildi
    1. Kastamonu’da Robotik Kodlama..
    2. Polisten okul çevresinde güvenlik..
    3. Parkta otururken Ebabil kuşu buldu
    4. Aracında bıraktığı 60 bin lirayı..
    5. Hasan Polatkan Ortaokulu’na kalite..
    6. İçişleri Bakanlığı: "Hakkari Yüksekova..
    7. Vatandaşa hakaret eden pazarcı..
    8. Barajlar dolu, su problemi yaşanmayacak
    9. Rusya'da muhalif gazeteciye destek..
    10. Cenaze namazını müftü babası..
    11. Denizde can pazarı
    12. Efeler’de en çok atıl pil ve yağ..
    13. Bingöl'de yola tuzaklanan 50 kiloluk..
    14. Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Selvi:..
    15. Hamas'tan Arap ülkelerinin..
    16. Engin Özkoç, tren kazasında hayatını..
    17. Canan Karatay'dan çok kritik uyarı:..
    18. "İntihar eden Gülen"in olduğu iddia..
    19. O muhtar mazbatasını aldı
    20. Beşiktaş'taki saldırının faili..
    21. Buca’da 14 branşta yaz kursları..
    22. ŞİÖ zirvesine katılacak Modi'nin uçağı..
    23. Tokat’ta otomobiller çarpıştı: 10..
    24. Fuzuli Caddesi asfaltlandı
    25. Mersin sahilleri çöpten temizlendi
    26. Anayasa Mahkemesi önünde arbede
    27. Pendik’te yoğun yağış nedeniyle bazı..
    28. 92 öğrencidiplomalarını aldı
    29. Futbol Okulu’nda son kayıt 15 Haziran
    30. Adapazarı’na çocuk hakları sokağı..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu