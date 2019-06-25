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Ruhani'den ABD'ye sert tepki: Yalan söylediğinin kanıtıdır

ABD'nin İran dini lideri Hamaney ve Dışişleri Bakanı Zarif'e yönelik yaptırım kararı ile ilgili konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'Masaya oturmak istediğini söyleyip yaptırım kararı almak, ABD'nin yalan söylediğinin kanıtıdır.' dedi.

25 Haziran 2019 Salı 11:46
Ruhani'den ABD'ye sert tepki: Yalan söylediğinin kanıtıdır

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran dini lideriAli Hamaney ve Dışişleri Bakanı Cavad Zarife yönelik yaptırım kararına sert tepki gösterdi.

“Yalan söylediğiniz çok açık”

Ruhani, ''Yaptırım kararları İran'la masaya oturmak istediğini söyleyen ABD'nin, yalan söylediğinin açık göstergesidir. Masaya oturmak istiyorsunuz ve yaptırım kararı alıyorsunuz... Yalan söylediğiniz çok açık'' dedi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Musevi de ABD'ye tepkisini Twitter'dan yaptığı açıklama ile gösterdi.

Musevi paylaşımında, ''ABD'nin İran lideri Hamaney ve Dışişleri Bakanı Zarif'i hedef alan yaptırımlarla diplomasiye kapıları tamamen kapattığını söyledi.''

ABD-İran gerilimi

ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington hattında yaşanan gerginlik perşembe günü Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'ye ait İnsansız Hava Aracını (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde vurarak düşürmesinden sonra tırmanmıştı.

İran, İHA'nın hava sahası ihlali nedeniyle vurulduğunu savunurken ABD, uçağın uluslararası hava sahasında vurulduğunu öne sürüyor.

Trump, cuma günü İran'a yönelik bir hava saldırısına onay verdiğini, ancak 150 civarında İranlının ölebileceği bilgisini alınca saldırı emrini durdurduğunu açıklamıştı.

ABD yönetimi İHA'nın düşürülmesinin ardından dün İran lideri Ali Hamaney'i de kapsayacak şekilde Tahran'a yönelik yeni yaptırımlar getirmişti. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in de bu hafta içinde ABD tarafından yaptırım listesine ekleneceğini duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:46
  1. Ordu
  2. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
  3. ABD
  4. İran
  5. Ali Hamaney
  6. Ayetullah Ali Hamaney
  7. Dışişleri Bakanı Cavad Zarife
  8. Abbas Musevi
  9. Twitter
  10. İHA
  11. Tahran
  12. Washington
  13. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin
  14. Hürmüz Boğazı
  15. İnsansız Hava Aracını (İHA)

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