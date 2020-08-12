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Dünya

Ruhani, Macron'dan bunu istedi: Karşı çık

İran lideri Hasan Ruhani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik silah ambargosunu kalıcı hale getirmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine sunduğu tasarıya karşı çıkmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 20:32:00 -
Ruhani, Macron'dan bunu istedi: Karşı çık

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefon görüşmesi gerçekleşti.

Ruhani, Macron'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İran'a yönelik silah ambargosunu kalıcı hale getirmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunduğu tasarıya karşı çıkmasını istedi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, ikili görüşmede, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) adı verilen nükleer anlaşma ve Lübnan konusu da ele alındı.

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