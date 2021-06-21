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Dünya Ruhani duyurdu: Kısa sürede kalkacak
Dünya

Ruhani duyurdu: Kısa sürede kalkacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesine yönelik ABD yaptırımlarının kısa sürede kalkacağını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-21 16:42:00 -
Ruhani duyurdu: Kısa sürede kalkacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesine yönelik ABD yaptırımlarının kısa sürede kalkacağını bildirdi.

Ülkenin muhtelif bölgelerindeki ticari projelerin açılış törenine video konferans yoluyla katılan Ruhani, yaptığı konuşmada ABD yaptırımlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Ruhani, ABD Hazine Bakanlığı yetkililerinin yeni tip koronavirüsle ilgili yaptırımları kaldırmaya hazır oldukları yönünde açıklama yaptıklarını ve Washington'daki yeni yönetimin aylar sonra yaptırımları bir kenara bırakması gerektiğine inandığını belirtti.

Ruhani, "ABD'nin yeni yönetimi defalarca yaptırımların yanlış olduğunu dile getirmiştir. Yaptırımlar kısa sürede kalkacak ve yabancı sermaye İran'a doğru akacak." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Selman

İtrail ve yahudi uşağı ABD ile, batınilerin/şiilerin başı İran ın oynadığı sözde düşmanlık tiyatrosu külliyen ifşa olduğu için, artık dostluklarını gizlemeye gerek duymuyorlar anlaşılan! 
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