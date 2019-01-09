Ruh ve Beden Sağlığı Hedefinize Ulaşmanın Kısa Yolu: REFORMERA

Hasan Tahsin Bey, öncelikle REFORMERA Yaşam Merkeziniz hayırlı olsun. REFORMERA ne demek?

REFORMERA “Yeniden Şekillenme Çağı” anlamına gelmektedir.

Reformerayı açma nedeniniz nedir? Neden böyle bir ihtiyaç hissettiniz?

Sizin de bildiğiniz gibi; bireyin ve toplumun sağlıklı yaşaması ve ekonomik yönden gelişmesi onu oluşturan bireylerin sağlıklı olmasına bağlıdır. Sağlığın temeli yeterli ve dengeli beslenmedir. Yeterli ve dengeli beslenme sağlıklı beslenme olarak da tanımlanmaktadır. Beslenme sadece beden sağlığı için değil, ruh sağlığı için de önemli bir konudur. Biz bu noktada hem bedenin hem ruhun beslenmesini aynı merkezde ve profesyonel hizmet anlayışıyla çözmeyi düşündük ve REFORMERA’da hayat başladı.

Reformera da ne tür hizmetler vermektesiniz?

REFORMERA’dapek çok alanda hizmet vermekteyiz. Beslenme ve Diyet, Egzersiz ve PowerPlate, Çocuk Yogası, Yaşam Koçluğu, İlişki-Evlilik Danışmanlığı ve tüm bu hizmetler dışında Organizasyon Hizmetleri, Etkin Öğrenme Yöntemleri, Sınav Kaygısı, Stres Yönetimi ile ilgili alanlarda da çalışmalar yapmaktayız. Bu sayede, Konya’da, ihtiyaç duyulan birçok alanı profesyonel ekibimizle tek merkezde toplayarak bir ilki gerçekleştirmiş olmanın mutluluğun içerisindeyiz.

PowerPlate herkesin merak ettiği bir cihaz, biraz açıklar mısınız?

PowerPlate NASA tarafından Astronotların kas gelişimi için tasarlanan profesyonel bir egzersiz cihazıdır. Vibrasyon (titreşim) tekniğiyle çalışmaktadır. Merkezimizde kişiye özel PowerPlate egzersiz programları düzenlenmekte olup, danışanlarımızın zamandan tasarruf ederek sadece 30 dakikada 2 saatlik egzersiz performansına ulaştırılması sağlanmaktadır. Bu sayede danışanlarımız daha kısa sürede istenen hedef ağırlıklarına ulaşabilmekte, kas gelişimi ve kemik yoğunluğunu artırabilmekte dolayısıyla sağlık ve motivasyon dolu bir yaşam tarzına sahip olabilmektedir.

Beslenme ve diyet alanında hizmet veren pek çok merkez var, peki sizin farkınız nedir?

REFORMERA’da; alanında uzman diyetisyenlerimizin danışmanlığı ile beslenme kaynaklı tüm sağlık sorunlarının tedavisine destek verirken, kilo problemlerine de sağlıklı bir şekilde çözüm üretmekteyiz. REFORMERA diyetisyenleri güncel beslenme yaklaşımlarını takip ederek, bireylerin fizyolojik ve sosyolojik özelliklerini, ihtiyaçlarını ve alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak kişiye özel uygulanabilir, yenilikçi diyet programları planlanmaktadır. Bununla beraber; son dönemde yoğun olarak görülen yeme bozukluklarının sebebi psikolojik kaynaklıdır. Farkımız danışanlarımızın hem bedensel, hem ruhsal, hem de egzersiz desteğiyle istedikleri hedefe profesyonel yaklaşım ve kısa sürede ulaşmasını sağlayan merkez olmamız.

Konuşmamızın başında ilişki ve evlilik danışmanlığı alanında da hizmet verdiğinizi söylemiştiniz. Biraz açar mısınız?

Günümüzde aile ve ilişki yönetiminde destek arayışı önceki yıllara nazaran artış göstermektedir. Bu noktada aile ve ilişki uzmanı, olması istenilen birliktelik ve bu birlikteliğe uygun koşulların sağlanması için kişilere destek olmaktadır. Kişileri iletişim konusunda bilinçlendirerek ilişkilerin daha nitelikli bir düzeye ulaşmasına yardımcı olmaktadır.

Aile toplumun en temel yapısıdır düşüncesinden yola çıkarak merkezimizde aile ve ilişki yönetimi konusunda da destek vermeye karar verdik. Merkezimizde Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık yüksek lisans eğitimi almış İlişki Koçumuz ile ilişkilerde yaşanan problemler ve çıkmazlara çözüm sağlamayı çok daha kolay hale getirdik.

Merkezinizde çocuklar ve gençler için hizmetleriniz var mı?

Merkezimizde çocuklar için de özel bir yaşam alanı oluşturduk. Çocuk yogası çocukların kendilerini ve doğayı tanıyarak daha duyarlı ve daha düşünceli bireyler olmasını sağlayan bir disiplin, ilim ve felsefedir. Yoga çocuklarda kas gelişimi, denge ve esneklik sağlama, hayal gücü gelişimi ve yaratıcılık, sosyal gelişim gibi kazanımlar sağlamaktadır.

Gençler için ise günümüzde çok önemli hala gelmiş olan sınav kaygısı, öfke kontrolü, hızlı okuma,etkin öğrenme yöntemleriyle ilgili alanlarda da çalışmalar yapmaktayız.

Son olarak; bireylerin bedensel ve ruhsal anlamdaki ihtiyaçlarını tek çatı altında profesyonel anlamda giderebilecekleri Konya’daki ve tek merkez olarak konuklarımızı beklemekteyiz.

REFORMERA Kurucu Müdürü İlişki-Evlilik Danışmanı

Hasan Tahsin BAYRAM