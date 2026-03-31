Ruh hastası manyak: Köpeğini 'çok yiyor' diye asarak idam etti

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, çok fazla yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asarak öldürdü.

Görüntülerde; videoyu çeken kişi, köpeğin sahibine "Günah. Allah günah yazar. Böyle köpek öldürülür mü? Allah aşkına" dediği görüldü.

Köpeği öldüren kimliği bilinmeyen kişinin de "Yemek yiyor, yetmiyor ne yapayım. Kendi etti, öldürdüm" ifadesini kullandığı yansıdı.

Kayseri Hayvanları Koruma Derneği ise gerekli kurumlar ile irtibata geçerek avukatlara gerekli talimatlarını verdiklerini, konunun arkasında olacaklarını ve bu kişinin ceza alması için ellerinden geleni yapacaklarını açıkladı