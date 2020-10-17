Rudaw Bağdat muhabiri ve kameramanı bilinmeyen bir yere götürüldü

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta Haşdi Şabi yanlılarının Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) binasını bastığı sırada çekim yapan Rudaw televizyonu muhabiri ve kameramanın, hükümet güçleri olduklarını iddia eden grup tarafından bilinmeyen bir yere götürüldüğü belirtildi.

Rudaw Halkla İlişkiler Sorumlusu Sirwa Hawramy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Rudaw Bağdat muhabiri Halkawt Aziz ve kameraman Khattab Acmi, Haşdi Şabi yanlılarının KDP binasını basıp yaktıkları sırada olay yerinde bulunan ve hükümete bağlı olduklarını iddia eden güçler tarafından bilinmeyen bir yere götürüldü." dedi.

Rudaw ekibinden hala haber alınamıyor.

Haşdi Şabi yanlısı bir grup, KDP üyesi ve eski Maliye ve Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari'nin "Başbakan Mustafa el-Kazımi, Yeşil Bölge'yi Haşdi Şabi milislerinden arındırmalı." sözlerine tepki göstererek, KDP Bağdat bürosunun binasını basarak ateşe vermişti.





