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Ekonomi Rubleden tarihi atak! Putin'in o kararı etkili oldu
Ekonomi

Rubleden tarihi atak! Putin'in o kararı etkili oldu

Rus para birimi ruble, Pazartesi günü Euro karşısında yüzde 6'dan fazla değer kazandı. Böylelikle Rus rublesinin değeri, sermaye kontrolu, yüksek petrol fiyatları ve yaklaşan ay sonu vergi dönemi nedeniyle Euro karşısında son 7 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 22:42:00 -
Rubleden tarihi atak! Putin'in o kararı etkili oldu

TSİ 15.38'de Rus rublesi, yüzde 6,3 oranında değer kazanarak 2015 yılı Haziran ayı başından bu yana Euro karşısındaki en yüksek seviyeye erişti.

Ruble, Rusya'daki ekonomik krize rağmen bu yıl dolar karşısında yüzde 30 değer kazanarak, dünyanın en yüksek performans gösteren para birimi oldu. Ancak bunda, Ukrayna işgali nedeniyle Batılı ülkelerin aldığı yaptırım kararları sonrasında Rusya'nın finans sektörünü korumak için uygulamaya konan sermaye kontrolunun sağladığı yapay desteğin de payı var.

Rus rublesi, Batılı ülkelerin yaptırımlarının Rusya'nın altın ve döviz rezervlerinin yaklaşık yarısını dondurmasından sonra ihracat odaklı firmaların yabancı döviz cinsinden gelirlerini rubleye çevirme zorunluluğu getirilmesi nedeniyle de değer kazandı.

Rus bankası Tinkoff'un aracı kurumu Tinkoff Investments'tan uzmanlar, Merkez Bankası ve hükümet kısıtlamalara devam ederken, rublenin orta vadede güçlenmeye devam edebileceğini kaydediyor.

Uzmanlar, "Sonbahara doğru ithalatın toparlanması ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla döviz kuru istikrar kazanmaya başlayabilir" diyor.

Otkritie Bankası uzmanları da bir ay içinde 1 doların 55 ruble edebileceğini, yıl sonunda rublenin değer kaybederek bir dolar karşısında 70 ila 80'e gerileyeceğini öngörüyor.

Uzmanlar, rublenin değer kazanmasında, Rusya'nın sattığı doğalgaz karşısında yabancı alıcıların ödemelerini ruble cinsinden yapma talebinde bulunmasının da etkili olduğunu söylüyor.

Rus Merkez Bankası rubleye müdahale mi ediyor?

İş dünyası odaklı Rus gazetesi Vedomosti, kaynaklarına dayandırdığı ve Pazartesi günü yayınladığı haberinde, Merkez Bankası'nın rublenin kontrolsuz değer kazanmasını frenlemek için döviz satın almaya başladığını bildirdi.

Merkez Bankası bu haberi yalanlayarak "Bu bilgi gerçekle uyumlu değil" açıklaması yaptı.

Rus bankası Promsvyazbank uzmanlarıysa Merkez Bankası'nın müdahale etmesi durumunda bunun, ruble üzerindeki etkilerinin çok daha hissedilir olacağını söyledi.

Uzmanlar, "Yine de bu gibi haberler piyasa katılımcılarının davranışlarını etkileyebilir ve rublenin değer kaybetmesini tetikleyebilir" dedi.

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