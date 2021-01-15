Ruberu talimatı ne demek? Ruberu ne anlama gelir?

Siyasi liderlerin konuşmalarında sık sık kullanmaya başladığı ruberu kelimesi merak edilenler arasında yer alıyor. WhatsApp tartışmaları devam ederken Başkan Erdoğan'dan Ruberu talimatı açıklaması gelmesi üzerine kelime hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Ruberu talimatı ne demek? Ruberu nedir?

WhatsApp tartışmaları devam ederken Başkan Erdoğan'dan Ruberu talimatı açıklaması geldi. Bu gelişmeden sonra ruberunun ne anlama geldiği, bu talimat ile ne ifade edildiği merak edilmeye başlandı.

Başkan Erdoğan, konuya ilişkin konuşma yaparken partililere vermiş olduğu talimat ile sosyal medyanın öneminden bahsetti. Başkan Erdoğan’ın konuşmasında “Ruberu” adındaki talimatı vatandaşların merak konusu oldu. Peki, ruberu talimatı ne demek? Ruberu nedir?

Ruberu nedir?

Rûberû kelimesi Farsça bir kelime olup "Yüz yüze" anlamına gelir.