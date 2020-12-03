  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ruanda ve Zimbabve enerji alanında iş birliği kararı aldı
Aktüel

Ruanda ve Zimbabve enerji alanında iş birliği kararı aldı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 18:34:04 -
Ruanda ve Zimbabve enerji alanında iş birliği kararı aldı

İSTANBUL (AA) - Afrika ülkelerinden Ruanda ve Zimbabve, enerji alanında iş birliği yapmak amacıyla mutabakat zaptı imzaladı.

Ruanda Enerji Grubu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zimbabve Enerji Tedarik Otoritesi ile varılan anlaşma kapsamında iki ülke, enerji sektörünün güçlendirilmesi için iş birliği yapacak.

Enerji üretimi ve dağıtımı gibi konularda ortak hareket edilmesi planlanırken, enerji tasarrufu konusunda da uzman desteği alınacak.

Ruanda Altyapı Bakanı Claver Gatete anlaşmayla ilgili, "Bizde olmayan bazı bilgiler Zimbabve'de var ve bizde olanları da onlarla paylaşabiliriz. Bu bir kazan kazan ilişkisidir." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin enerji sektöründe iş birliğini kapsayan mutabakat zaptının 5 yıllık olduğu ve ileriki süreçlerde bu zaptın yenileneceği kaydedildi.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nihat Özdemir sağlık durumu
Spor

Nihat Özdemir sağlık durumu

Nihat Özdemir’in sağlığı nasıl? | Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. Pek..
Tarihi anlaşma damga vurmuştu! Katar'dan Türkiye açıklaması
Dünya

Tarihi anlaşma damga vurmuştu! Katar'dan Türkiye açıklaması

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasında yapılan görüşmenin ardından Katar ..
3 Türk üniversitesi başardı! Kovid-19'u bitirecek gelişme
Sağlık

3 Türk üniversitesi başardı! Kovid-19'u bitirecek gelişme

Ankara, Bilkent, Hacettepe üniversiteleri işbirliğinde koronavirüsün hücreye girişini engelleyen burn spreyi geliştirildi. Spreyin hayvan de..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay