Müdürleri stajyere tacizden istifa etmişti! Akit'in binasını 3 günde söndüremeyen CHP yangın dersi veriyor Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Hürmüz çıkışı! Dünyayı saran enerji krizinin faturasını Hürmüz Boğazı'na kesti! 72 gündür kayıp kardeşi için yardım istemişti! İçişleri Bakanı cevap verdi: Uzman tim arayacak Başkan yardımcısı göz yummuş! Kadıköy’de rantsal dönüşüm rezaleti Dünyaya duyuruldu! "Hava savunma sistemlerimiz devreye girdi" Ertuğruloğlu’ndan önemli uyarı! Doğu Akdeniz’deki yeni ittifaklar Türkiye ve Kıbrıs Türklerini hedef alıyor! Liyakatsiz kadroların faturası garibanın sofrasına kesildi! Hürmüz’de tansiyon yükseliyor: Güney Kore’ye ait gemide patlama ve yangın! Paşinyan’dan Ani Köprüsü paylaşımı! ‘Tarihi birlikte inşa edeceğiz’ Türkiye ile AKB arasında dev iş birliği! Bakan Yardımcısı Osman Çelik'ten Semerkant'ta stratejik hamle!
Aktüel Ruanda Büyükelçisi'nden Ümraniye Bilim Merkezi'ne ziyaret
Ruanda Büyükelçisi'nden Ümraniye Bilim Merkezi'ne ziyaret

Ruanda Büyükelçisi'nden Ümraniye Bilim Merkezi'ne ziyaret

Ruanda Büyükelçisi Charles Kayonga ve beraberindeki heyet, Ümraniye’de bulunan Şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici Bilim Merkezi’ni ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Büyükelçi Kayonga ve ekibi, Bilim Merkezi bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetlerini, atölye çalışmalarını ve gençlere yönelik bilimsel gelişim programlarını yerinde inceleme fırsatı buldu. Ziyaret kapsamında merkezin farklı birimleri gezilerek öğrencilere uygulamalı eğitim imkânı sunan atölyeler hakkında detaylı bilgi verildi.

Bilim Merkezi yetkilileri tarafından; yürütülen projelerin amacının çocukların ve gençlerin bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarına ilgisini artırmak olduğu vurgulandı. Ayrıca merkezin, yerel ve uluslararası iş birliklerine açık yapısıyla dikkat çektiği ifade edildi.

 

Ziyaret sırasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken bilim ve eğitim alanında yapılabilecek olası iş birlikleri üzerine de değerlendirmeler yapıldı. Büyükelçi Charles Kayonga, merkezin modern yapısından ve sunduğu eğitim imkânlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Program, hatıra fotoğrafı çekimi ve karşılıklı iyi niyet temennileri ile sona erdi.

