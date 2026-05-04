Ruanda Büyükelçisi'nden Ümraniye Bilim Merkezi'ne ziyaret

Gerçekleşen ziyarette Büyükelçi Kayonga ve ekibi, Bilim Merkezi bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetlerini, atölye çalışmalarını ve gençlere yönelik bilimsel gelişim programlarını yerinde inceleme fırsatı buldu. Ziyaret kapsamında merkezin farklı birimleri gezilerek öğrencilere uygulamalı eğitim imkânı sunan atölyeler hakkında detaylı bilgi verildi.

Bilim Merkezi yetkilileri tarafından; yürütülen projelerin amacının çocukların ve gençlerin bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarına ilgisini artırmak olduğu vurgulandı. Ayrıca merkezin, yerel ve uluslararası iş birliklerine açık yapısıyla dikkat çektiği ifade edildi.

Ziyaret sırasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken bilim ve eğitim alanında yapılabilecek olası iş birlikleri üzerine de değerlendirmeler yapıldı. Büyükelçi Charles Kayonga, merkezin modern yapısından ve sunduğu eğitim imkânlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Program, hatıra fotoğrafı çekimi ve karşılıklı iyi niyet temennileri ile sona erdi.