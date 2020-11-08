RTÜK'ün cezası sonrası Sadakatsiz dizisi ve Cansu Dere'den skandal paylaşım!

Konusu ve sahneleri ile Türk toplum ahlakına taban tabana zıt olan şerri isminden mütevellit "Sadakatsiz" dizisi yayınlanmaya başladığı gündem bu yana tepkileri üzerine çekti.

Ahlaksızşlığın ve eşler arasından ‘aldatma’nın meşru gösterildiği skanda konusu nedeniyle dizi hakkında yoğun şikayet alan RTÜK, Kanal D’ye para cezası kesti.

Ancak kesilen ceza dizinin ahlaksızlığına son vermediği gibi yeni bölüm çekimleri de devam ediyor. Yetersiz cezalar tepkilerin odağındaki dizinin oyuncularının da şımarmasına neden oluyor.

RTÜK'ün cezası ile kafa buldular

Ahlaksız dizinin başrol oyuncularından Cansu Dere, RTÜK’ün verdiği cezadan sonra sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu.

Diziye verilen RTÜK cezasının gündeme geldiği gün bir paylaşımda bulunan Dere, bu konu ile ilgili konuşmak yerine dizinin sahne arkasından ‘Ekip işi’ notuyla fotoğraf paylaştı..

Dizinin resmi hesabı da benzer bir sahneyi ‘Bu sahneye kalbimizi bıraktık...’ notuyla paylaştı.

Sadakatsiz dizisi oyunları ve sosyal medya ekibinin şımarık tavırları RTÜK’ün kestiği cezanın yetersiz olduğunu bir kez daha gösterdi. Diziye tepki gösteren vatandaşlar bu tarz içeriklere sahip yapımlara caydırıcı cezaların uygulanması gerektiğini belirtiyor.