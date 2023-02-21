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Medya RTÜK'ten TELE1'e ibretlik ceza
Medya

RTÜK'ten TELE1'e ibretlik ceza

RTÜK, TELE1'e dil, din, ırk ayrımı gözeterek yayın yaptığı gerekçesiyle 3 günlük ekran karartma cezası verdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 03:03:00 -
RTÜK'ten TELE1'e ibretlik ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TELE1 ekranlarının “dil, din, ırk ayrımı gözeterek yayın yaptığı” gerekçesiyle 3 gün karartılmasına karar vermiş, oy çokluğu ile alınan kararın gerekçesi olarak, TELE1’de Enver Aysever’in sunduğu ‘Ayrıntılar’ programına konuk olarak katılan TİP Milletvekili Sera Kadıgil’in “Diyanet bu haliyle siyasal İslamcı gereçtir” eleştirisi gösterilmişti.

RTÜK’ün kararı üzerine TELE1 yürütmeyi durdurma talep etmiş, mahkeme yürütmeyi durdurmanın kabulüne karar vermişti.

Mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararına RTÜK'ün itirazı üzerine karar, Ankara Bölge İdari Mahkemesi’ne gitti. Mahkeme de 2’ye 1 kararla yürütmeyi durdurmanın iptaline karar verdi.

RTÜK’ün 3 günlük ‘ekran karartma’ cezası 23-24-25 Şubat tarihlerinde uygulanacak.

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Yorumlar

fetösavar

enver zaten yeminli reis, millet, din, vatan, ahlak düşmanı... ne kadar yabancı iseniz, ne kadar şarap/domuz/rakı işine yakınsanız, etek boyunuz ne kadar bele yakınsa o kadar mutebersinizdir. yani onların entellektüelliği bir dubleye, ve bir baldıra kadardır...

karartma

Evinize gelen bir misafirin ne tür davranışlarda bulunacağını hiç kimse bilemez. Evinizdeki misafir kötü davranışlarda bulundu veya kötü sözler söyledi diye ev halkını cezalandırmak hangi islami kurala uygun.?
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