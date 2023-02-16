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Medya RTÜK'ten cevap: Kimseden izin alacak değiliz
Medya

RTÜK'ten cevap: Kimseden izin alacak değiliz

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yanlışta ısrar eden, uyarıları dikkate almayan, yasaları hiçe sayan medya kuruluşlarının görmezden gelinmeyeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 22:40:00 -
RTÜK'ten cevap: Kimseden izin alacak değiliz

Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, RTÜK'ün haftalık olağan toplantısını yarın gerçekleştireceği belirtildi.

Daha toplantı yapılmadan kabul edilmesi mümkün olmayan açıklamalar ve devamında planlı haberlerin dikkati çektiği vurgulanan açıklamada, "Öyle anlaşılıyor ki 6112 sayılı yasayı uygulamakla görevli Üst Kurulun vazifesini yapması bazılarınca engellenmeye ve baskılanmaya çalışılmaktadır. Bazı çevreler, RTÜK izleme uzmanlarının yayıncılık ilkelerini ihlal ettiği düşünülen yayınlarla ilgili hazırladığı raporları görmezden gelmemizi istemektedir." denildi.

Görevi ne olursa olsun hiç kimsenin RTÜK'ten görevini yapmamasını talep edemeyeceği, hatta daha da ileri giderek bağımsız RTÜK'ü tehdit etmeye yeltenemeyeceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Kimseden izin alacak değiliz'

"Hiçbir siyasi partinin tehditlerine boyun eğmeyeceğimiz gibi RTÜK'ü hedef alan açıklamaların kanunla bize verilmiş görevleri yerine getirmemize engel olmasına müsaade etmeyeceğiz. Üst Kurulumuz deprem yayınları sırasında sürekli medya kuruluşlarımızı yanlış bilgi, dezenformasyon, milli birlik ve beraberliği zedeleyecek yayınlar konusunda iyi niyetli olarak uyardı. Ancak bu uyarıları hiçe sayan adeta toplumu kutuplaştırmayı hedef edinmiş medya kuruluşlarına kanun gereği yaptırımları uygularken de kimseden izin alacak değiliz.

Medya baskı altında değildir

Siyasi partileri anayasal bir kurum olan RTÜK'ü hukuka aykırı bir şekilde tehdit etmekten vazgeçmeye ve gerçek fonksiyonlarını yapmaya davet ediyoruz. Yüzlerce yayıncı içinde bir elin parmak sayısını geçmeyen medya kuruluşlarına uygulanacak olası müeyyide kararları, asla ve asla medyaya baskı değildir. Yaptıkları bilinçli hataların ve yanlışların farkında olan yayıncılar, hatalarını kabul ederek milletimizden özür dilemek yerine, birileriyle işbirliği içinde sözüm ona düşünce özgürlüğü kisvesi altında kafaları karıştırmayı hedeflemektedir.

Hangi demokratik ülkede yalan, iftira, karalama 'haber ve ifade özgürlüğü' olarak kabul edilir. Yanlışta ısrar eden, uyarıları dikkate almayan, yasaları hiçe sayan birkaç medya kuruluşunun ülke barışına ve bütünlüğüne kasteden yayınları görmezden gelinemez. Ülkemizi derinden yaralayan deprem felaketi sonrasında Üst Kurulumuz ana gündemini medyamızın hep birlikte hareket ederek yaptığı ortak yardım kampanyasına odaklamıştır. Duyarlı medyamız tek yürek olarak üzerine düşeni layıkıyla yerine getirmiştir. Gün, kısır tartışmaların bırakılıp tıpkı dün akşam olduğu gibi birlik ve beraberlik günüdür."

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Yorumlar

Vatandas

Yasakları kadiracagiz diye geldiniz işinize gelmeyen her şeyi yasakladiniz.ama gideceksiniz.bu ülke sizden ilelebet kurtulacak

LÜTFEN KANUNLARI, TOPLUMUN HASSASİYETLERİNİ DİKKATE ALMAYAN FONLANAN, GAVURUN TETİKÇİLİĞİNİ YAPAN MEDYA ORGANLARINA GEREKEN BASKIYI FAZLASIYLA YAPIN

ÖYLE Kİ NEFES ALMAYA, YALAN, İFTİRA, AHLAKSIZLIĞA TAKATLERİ KALMASIN.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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