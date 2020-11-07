RTÜK’ten ahlaksız dizi Sadakatsiz’e ceza

Ebubekir Şahin başkanlığındaki haftalık olağan toplantısında İzleme ve Değerlendirme Dairesi uzmanlarınca hazırlanan raporları görüşe, Üst Kurul, evlilik dışı ilişkileri normal gibi gösteren, çocuk ve gençleri olumsuz yönde etkileyebilecek rol modeller oluşturan “Sadakatsiz” dizisinin yayınlandığı Kanal D’ye, şiddet ve işkence görüntüleri içeren sahnelerinden dolayı “Ramo” dizisini izleyiciyle buluşturan Show TV ile öğretmenlik mesleğinin itibarını zedelediği kanaatine varılan “Öğretmen” dizisini ekranlara taşıyan FOX TV’ye idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.



Tele 4 ve Halk TV'de cezadan kurtulamadı



RTÜK, Emniyet Teşkilatına ve Türk ordusuna yönelik ifadelere de göz yummadı. Bu kapsamda TELE 1 ekranlarında izleyicileriyle buluşan “Gün Başlıyor” programı ile Halk TV’de yayınlanan “Gündem Özel” programı için her iki kanala da idari para cezası uygulandı.