RTÜK’te eller ses oldu

YENİ AKİT ANKARA

Engellerin her alanda kaldırılması gerektiğine inanan Üst Kurul personeli, RTÜK Konferans Salonu’nda işaret dili uzmanı Tuğçe Utlu’ dan eğitim aldı. Eğitimde Utlu işaret dilinin Türkiye’deki yeri ve önemine değinirken TÜİK verilerine göre de Türkiye’de 5.5 milyonu aşkın kişinin işitme engelli olduğunu belirtti. İşaret dilinde altın kuralların mimik, dudak, yönlendirme, hız, cümlenin gidişatı ve işaretin oluşturduğunu söyleyen Utlu işaret dilinin evrensel bir yapıda olduğunu ifade etti.