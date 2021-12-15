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Aktüel RTÜK’te eller ses oldu
Aktüel

RTÜK’te eller ses oldu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun önem verdiği engelsiz yaşam çalışmaları kapsamında kurum çalışanları engelleri birlikte aşmak için işaret dili eğitimine katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 16:28:00 -
RTÜK’te eller ses oldu

YENİ AKİT  ANKARA

Engellerin her alanda kaldırılması gerektiğine inanan Üst Kurul personeli, RTÜK Konferans Salonu’nda işaret dili uzmanı Tuğçe Utlu’ dan eğitim aldı. Eğitimde Utlu işaret dilinin Türkiye’deki yeri ve önemine değinirken TÜİK verilerine göre de Türkiye’de 5.5 milyonu aşkın kişinin işitme engelli olduğunu belirtti. İşaret dilinde altın kuralların mimik, dudak, yönlendirme, hız, cümlenin gidişatı ve işaretin oluşturduğunu söyleyen Utlu işaret dilinin evrensel bir yapıda olduğunu ifade etti.

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