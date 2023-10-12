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Gündem RTÜK üyelikleri için yapılan seçim Resmi Gazete'de
Gündem

RTÜK üyelikleri için yapılan seçim Resmi Gazete'de

Yeniakit Publisher
2023-10-12 02:38:00 -
RTÜK üyelikleri için yapılan seçim Resmi Gazete'de

RTÜK Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararı kapsamında; TBMM Genel Kurulunda Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 35'inci maddesi uyarınca, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda boşalacak olan Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi gruplarına düşen birer üyelik için seçim yapıldı.

Genel Kurulun 10 Ekim tarihli 5'inci birleşiminde yapılan seçim sonucuna göre, aday gösterilen Adalet ve Kalkınma Partisi Grubundan Ebubekir Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan İlhan Taşcı ve Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Grubundan Necdet İpekyüz RTÜK üyeliklerine seçildi.

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