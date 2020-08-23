RTüK skandal pedofili filmine kayıtsız kalmadı!

Netflix’de yayınlanacak olan 11 yaşındaki bir çocuğu yarı çıplak soyup dans ettirildiği film, RTüK’ün de dikkatini çekti. Konu ile ilgili açıklama yapan RTüK Başkanı Ebubekir Şahin, “Yavrularımız kırmızı çizgimizdir.” ifadelerini kullandı.

Pedofiliye özendiren, ‘18 yaş ve üzeri izleyebilir’ibaresi olmasına rağmen 11 yaşındaki çocukları modernlik ve medeniyet adı altında pedofili sapkınlarına servis eden film RTÜK tarafından engellenecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Netflix’e talebi üzerine film ile ilgili tedbirler alınması gerekliliğini gündeme getirdiler.

Aile geleneklerine meydan okuyan 11 yaşındaki kız çocuğu

9 Eylül’de yayınlanması planlanan film için gerekli tedbirlerin alınacağını bildiren RTÜK, şu açıklamayı yaptı:

"Netflix isimli yayın platformunda, 9 Eylül 2020 itibariyle yayınlanmaya başlanacak olan ve 11 yaşındaki bir çocuğu konu alan bir filmle ilgili olarak aşağıdaki bilgilendirmenin yapılması gereği duyulmuştur: Netflix, söz konusu filmin tanıtımında 'dişiliğini keşfederek aile geleneklerine meydan okuyan' bir çocuk tanımlanmasında bulunmuş, yine 'çocuk filmi' görüntüsündeki yapımı izlemek için abonelerine izleyici kitle yaşının 18 yaş ve üzeri olduğu bilgisini paylaşmıştır. Bakanlığımız Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, filmin, çocukların ihmal ve istismara açık hale gelmelerine neden olabileceği ve psikososyal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyeceği değerlendirilmiştir. Konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınması ve filmin değerlendirilmesi için Bakanlığımız tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) 20 Ağustos 2020 tarihi itibariyle resmi yazı ile talepte bulunulmuştur. Çocuklarımızın her hangi bir mecrada metalaştırılmasına, ihmal ve istismara açık hale getirilmesine karşı her daim mücadelemizi sürdüreceğiz."

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, çocuklarımız kırmızı çizgimizdir diyerek şu ifadeleri paylaştı; “Geleceğimizi sağlıkla şekillendirebilmek adına çocuklarımızı korumak için RTÜK olarak her yerde koşulsuz var olmaya devam edeceğiz. Kırmızı çizgimiz olan yavrularımızı muhafaza etmeye yönelik her türlü tedbiri almakta ve bu mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız.”

Ne olmuştu?

Orijinal ismi Cuties olan film 11 yaşındaki bir kız çocuğunun ailesine meydan okuduğu, kızın dişiliğinin ön plana çıkarılarak pedofiliye hizmet etmesi tüm dünyanın tepkisini çekmişti.