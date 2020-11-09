RTÜK o internet siteleri için harekete geçti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), internet üzerinden müzik yayını yapan Deezer ve Tidal adlı sitelere lisans başvurusu yapmaları için 72 saat süre verdi.

72 saat süre verildi

Twitter hesabı üzerinden duyuru yapan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, "Ülkemize yönelik internet üzerinden isteğe bağlı müzik yayını hizmeti sunan Deezer ve Tidal platformlarına kurumumuza lisans müracaatında bulunması için 72 saat süre verildi." dedi.

Öte yandan RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre; enbursa.com, serikajanstv.com, kent19.tv ve radiokent.net adlı internet sitelerine de lisans almaları için 72 saat süre verildi. Bu arada aynı uyarı Spotify adlı siteye de yapılmış, söz konusu internet sitesi verilen 72 saatin dolmasına saatler kala lisans başvurusunu gerçekleştirmişti.