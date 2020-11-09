  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya RTÜK o internet siteleri için harekete geçti
Medya

RTÜK o internet siteleri için harekete geçti

İnternet sitelerini lisanslama çalışmalarına devam eden Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), uluslararası platformda müzik yayını yapan iki internet sitesi ile Türkiye merkezli yayın yapan 4 internet sitesine lisans başvurusu yapmaları için 72 saat süre verdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 20:34:00 - 2020-11-09 20:36:42
RTÜK o internet siteleri için harekete geçti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), internet üzerinden müzik yayını yapan Deezer ve Tidal adlı sitelere lisans başvurusu yapmaları için 72 saat süre verdi.

72 saat süre verildi

Twitter hesabı üzerinden duyuru yapan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, "Ülkemize yönelik internet üzerinden isteğe bağlı müzik yayını hizmeti sunan Deezer ve Tidal platformlarına kurumumuza lisans müracaatında bulunması için 72 saat süre verildi." dedi.

Öte yandan RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre; enbursa.com, serikajanstv.com, kent19.tv ve radiokent.net adlı internet sitelerine de lisans almaları için 72 saat süre verildi. Bu arada aynı uyarı Spotify adlı siteye de yapılmış, söz konusu internet sitesi verilen 72 saatin dolmasına saatler kala lisans başvurusunu gerçekleştirmişti.

 

 

 

 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında dünyaya ilan etti! Aliyev'den Türkiye açıklaması
Dünya

Canlı yayında dünyaya ilan etti! Aliyev'den Türkiye açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, başka bir ülke tarafından tehdit edilmeleri halinde bölgeye Türk askerini davet edeceklerini söyledi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ teklifi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ teklifi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı. Görüşmede Putin, ..
Ermenistan'a soğuk duş... Azerbaycan ordusu tüm cephe boyunda kontrolü sağladı
Gündem

Ermenistan'a soğuk duş... Azerbaycan ordusu tüm cephe boyunda kontrolü sağladı

Azerbaycan ordusu hızla işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesine doğru ilerlerken, son olarak Karabağ'ın kalbi olarak ifade edilen Şuşa kent..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay