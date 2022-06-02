RTÜK Başkanı'ndan CHP’li İlhan Taşçı’ya kapak

YENİ AKİT/ANKARA

RTÜK'ün CHP kontenjanından üyesi İlhan Taşçı TBMM'de gerçekleşen Başkan Erdoğan'ın konuşması için inceleme istedi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin "kapak" niteleğinde bir cevap verdi.

Radyo Televizyon Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşçı RTÜK'e verdiği dilekçeyi paylaşarak; "AKP Genel Başkanı Sn Erdoğan’ın sözlerinin incelenmesi için RTÜK’e dilekçeyle başvurdum. Tüm yurttaşlarına “Efendiler” diye seslenen Atatürk’ün kurduğu Türkiye’de hiç kimsenin kimseye hakaret etme, kaba dil kullanma hakkı ve “özgürlüğü” olamaz. RTÜK de tepkilere kulak tıkayamaz" mesajını paylaştı.

CHP kontenjanından RTÜK üyesi olan İlhan Taşçı aynı mecliste Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı el kol hareketine hiç yorum yapmamıştı.

Bu durumu hatırlatan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin "kapak" gibi bir cevap vererek şu mesajı paylaştı:

"Sayın Taşcı; siyasilerin Meclis'te yapmış olduğu konuşmalara gösterdiğiniz bu hassasiyeti, CHP Genel Başkanı'nın Genel Kurul konuşmasındaki müstehcen el-kol hareketinde de göstermenizi beklerdik. O konuda da şikayet dilekçenizi bekliyoruz. Sonra bu dilekçenizi inceleyeceğiz."