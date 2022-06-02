  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset RTÜK Başkanı'ndan CHP’li İlhan Taşçı’ya kapak
Siyaset

RTÜK Başkanı'ndan CHP’li İlhan Taşçı’ya kapak

RTÜK'ün CHP kontenjanından üyesi İlhan Taşçı TBMM'de gerçekleşen Başkan Erdoğan'ın konuşması için inceleme istedi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin "kapak" niteliğinde bir cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 15:47:00 - 2022-06-02 15:50:25
RTÜK Başkanı'ndan CHP’li İlhan Taşçı’ya kapak

YENİ AKİT/ANKARA

RTÜK'ün CHP kontenjanından üyesi İlhan Taşçı TBMM'de gerçekleşen Başkan Erdoğan'ın konuşması için inceleme istedi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin "kapak" niteleğinde bir cevap verdi.

Radyo Televizyon Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşçı RTÜK'e verdiği dilekçeyi paylaşarak; "AKP Genel Başkanı Sn Erdoğan’ın sözlerinin incelenmesi için RTÜK’e dilekçeyle başvurdum. Tüm yurttaşlarına “Efendiler” diye seslenen Atatürk’ün kurduğu Türkiye’de hiç kimsenin kimseye hakaret etme, kaba dil kullanma hakkı ve “özgürlüğü” olamaz. RTÜK de tepkilere kulak tıkayamaz" mesajını paylaştı.

CHP kontenjanından RTÜK üyesi olan İlhan Taşçı aynı mecliste Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı el kol hareketine hiç yorum yapmamıştı.

Bu durumu hatırlatan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin "kapak" gibi bir cevap vererek şu mesajı paylaştı:

"Sayın Taşcı; siyasilerin Meclis'te yapmış olduğu konuşmalara gösterdiğiniz bu hassasiyeti, CHP Genel Başkanı'nın Genel Kurul konuşmasındaki müstehcen el-kol hareketinde de göstermenizi beklerdik. O konuda da şikayet dilekçenizi bekliyoruz. Sonra bu dilekçenizi inceleyeceğiz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay