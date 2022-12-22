RTÜK Başkanı Şahin'den Ayşenur Arslan açıklaması! gerçeği anlattı

Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında “Ayşenur Arslan mimikleriyle terörü övdü diye RTÜK, Halk TV’ye ceza verdi.” zırvasına RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin' in verdiği cevabı yazdı.

Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

Dün akşamüzeri şu haber, hızla dolaşıma girdi sosyal medyada:

“Ayşenur Arslan mimikleriyle terörü övdü diye RTÜK, Halk TV’ye ceza verdi.”

*

Saçmalığın daniskası. Zırvanın zirvesi. Mimikle terörü övmek de nedir Allah aşkına?

*

Ayşenur Arslan da bunun üzerine Halk TV’de isyan ederek... “Kılıçdaroğlu beni arasın. Akşener beni arasın. Ahmet Hakan beni arasın” diye hepimizden dayanışma beklediğini söyledi.

Tam Ayşenur Arslan’ı arayıp “Geçmiş olsun” diyecek ve bu saçmalığa yönelik isyanına katkı sunacaktım ki...

*

Önce RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’i arayıp “Nasıl böyle bir saçmalık yaparsınız?” demeye karar verdim. Aradım kendisini. Telefonu açar açmaz şöyle dedim:

*

“Ebubekir Bey. Neler oluyor? Mimik üzerinden ceza mı veriyorsunuz? Niyet okuyuculuk mu yapıyorsunuz? Olur mu böyle şey?”

Ebubekir Şahin yanıt verdi:

*

“Yalan. İftira. Dezenformasyon. Yok böyle bir şey. Ne cezada ne ara kararda ne de toplantıda yaptığımız konuşmalarda ‘mimik’ diye bir kelime geçmedi. Asla kata geçmedi. Böyle şey olur mu? Mimik üzerinden ceza verilir mi? Tamamen CHP’li üyenin attığı bir tweet’le bu yalanı yaydılar. Biz daha yalan diyemeden yalan aldı başını gitti. Biz asla niyet okuyuculuk yapmayız, mimik üzerinden de ceza vermeyiz.”

*

Bu sözleri işittikten sonra Ayşenur Arslan’ı arayacak mecal kalmadı bende.