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Gündem RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin alınan kararı duyurdu
Gündem

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin alınan kararı duyurdu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, deprem bölgesindeki yayıncıların mali yükümlülüklerinin ertelenmesini 6 aya çıkardıklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 16:43:00 -
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin alınan kararı duyurdu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Şahin şu ifadeleri kullandı:

 “Daha önce açıkladığımız deprem bölgesindeki yayıncıların mali yükümlülüklerini 3 ay erteleme kararını bugünkü RTÜK toplantımızda 6 aya çıkardık. Ayrıca 3 ay boyunca depremzede yayıncılarımızdan Türksat uydu ücreti almayacak. Üye arkadaşlarıma ve Türksat yönetimine teşekkür ediyorum”

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