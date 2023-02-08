RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin alınan kararı duyurdu
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, deprem bölgesindeki yayıncıların mali yükümlülüklerinin ertelenmesini 6 aya çıkardıklarını bildirdi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Şahin şu ifadeleri kullandı:
“Daha önce açıkladığımız deprem bölgesindeki yayıncıların mali yükümlülüklerini 3 ay erteleme kararını bugünkü RTÜK toplantımızda 6 aya çıkardık. Ayrıca 3 ay boyunca depremzede yayıncılarımızdan Türksat uydu ücreti almayacak. Üye arkadaşlarıma ve Türksat yönetimine teşekkür ediyorum”