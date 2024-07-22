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Gündem Rönesans Holding’den Büyük Hamle: Rabobank A.Ş.'yi Satın Alıyor!
Gündem

Rönesans Holding’den Büyük Hamle: Rabobank A.Ş.'yi Satın Alıyor!

Yeniakit Publisher
2024-07-22 19:33:00 -
Rönesans Holding’den Büyük Hamle: Rabobank A.Ş.'yi Satın Alıyor!

Rönesans Holding, Rabobank A.Ş.'nin hisselerini satın almak için anlaşma imzaladı. Onay sonrası finans sektörüne adım atacak.

Rönesans Holding, Rabobank A.Ş.'nin tüm hisselerinin Rabobank International Holding B.V.'den satın alınmasına yönelik bir hisse devir anlaşması imzaladı. Bu anlaşma kapsamında, 2014 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösteren ve büyük ölçekli kurumsal müşterilere hizmet sunan Rabobank A.Ş.'nin tüm hisseleri, düzenleyici kurumların onaylarının ardından Rönesans Holding'e devredilecek.

Rönesans Holding, inşaat, enerji, sağlık, gayrimenkul ve endüstriyel yatırımlar gibi beş ana faaliyet kolunda faaliyet göstermekte olup, bu satın alma ile faaliyet alanlarına finans sektörünü de eklemeyi planlıyor. Uluslararası finansman yaratma kabiliyeti ve yabancı ortaklıklarıyla öne çıkan Rönesans Holding, Nisan 2024'te Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın halka arzını gerçekleştirmişti.

Bu işlemde Rönesans Holding'in hukuki danışmanı olarak GKC Partners görev yaparken, işlemin tamamlanması için düzenleyici kurumların onayları bekleniyor.

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