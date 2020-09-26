Rönesans Holding, 6 yılda 100 bin üniversiteliye ulaştı

Webinarda konuşan Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, sürdürülebilirliği önemseyen ve bu platformda pek çok boyutuyla ele almak için katılan tüm katılımcılara teşekkür ettiğini söyledi. Kayalp, “Rönesans Holding olarak tüm çalışanlarımızla, paydaşlarımızla sektörün gelecek yeteneklerini de sürdürülebilirlik bilinci ile geliştirmek hedefindeydik. Bunun en güzel yolunun da gelecek nesiller için bir değer oluşturmak olduğuna inanıyorduk” ifadelerini kullandı. 6 yıl önce bu hayaller ile yarışmayı başlattıklarını belirten Kayaalp, “Her yıl 25 farklı üniversitede tanıtım, eğitim ve seminerler yapıyoruz. Geçtiğimiz 6 yıl boyunca. Yarışmaya katılan başvurular ile toplamda 100 bin üniversiteli öğrenciye ulaşmış olduk” ifadesini kullandı.