Ronaldo'ya büyük şok! Soruşturma açıldı UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Juventus-Atletico Madrid maçındaki gol sevinci nedeniyle Cristiano Ronaldo'ya soruşturma açtı.

UEFA, Juventus-Atletico Madrid maçı sonrasındaki gol sevincindeki hareketi nedeniyle Cristiano Ronaldo hakkında soruşturma başlattı. Ayrıntılar geliyor...

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