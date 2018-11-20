Ronaldo'dan 'Mesut Özil' itirafı: Çok sinirliyim...

Real Madrid'de bir dönem Cristiano Ronaldo ile birlikte forma giyen Mesut Özil, çarpıcı bir itirafta bulundu.

2013 yılında transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kalan Arsenal'a transfer olan Mesut Özil, Ronaldo'nun bu ayrılık sebebiyle sinirlendiğini söyledi.

"Çok sinirliyim"

Mesut Özil, Ronaldo'nun kendisi için "Mesut Özil'in satışı benim için kötü bir haber. Benim hareketlerimi en iyi anlayan kişiydi. Özil'in satışından dolayı çok sinirliyim" dediğini aktardı.

"Arsenal'de hissettim"

Real Madrid'de kendisine güvenilmediğini vurgulayan Mesut, "Güvene ihtiyaç duyan bir oyuncuyum. Arsenal'de bunu hissettim ve transfer oldum" dedi.

Kaynak: Sporx