Ronaldo tarihi teklifi reddetti!
Juventus’un peşine düştüğü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Çin’den gelen flaş teklife ‘hayır’ dedi. Portekizli, 2 yıllık olmak üzere 200 milyon euroyu kabul etmedi.08 Temmuz 2018 Pazar 15:03
Dünya Kupası’nda Portekiz ile erken veda eden Cristiano Ronaldo, transfer gündeminin en fazla konuşulan ismi konumunda.
İtalyan devi Juventus’un uzun süredir peşinde olduğu Ronaldo için Çin’den flaş bir teklif geldi.
Marca’da yer alan özel haberde, Çin Süper Ligi’nde mücadele eden bir takımın Ronaldo’ya 2 yıllık sözleşme ve 200 milyon euro teklif ettiği belirtildi.
Ronaldo’nun bu teklifi reddettiği kaydedildi. Yıllık 100 milyon euroluk teklifi kabul etmeyen ve Çin’i istemeyen tecrübeli oyuncu, Avrupa’dan ayrılmak istemediği için bu teklife soğuk baktı.
Kaynak: Skorer
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