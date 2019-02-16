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Ronaldo attı Juventus farka koştu! Frosinone

Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Juventus, İtalya Serie A'nın 24. haftasında kendi sahasında Frosinone'yi 3-0 mağlup etti.

16 Şubat 2019 Cumartesi 02:44
Ronaldo attı Juventus farka koştu! Frosinone

Juventus, İtalya Serie A'nın 24. haftasında Frosinone'yi konuk etti. Juventus maçı Paulo Dybala, Sami Khedira veCristiano Ronaldo'nun golleriyle 3-0 kazandı.

Bu galibiyet ile namağlup liderliğini sürdüren Juventus, 66 puana yükseldi. Torino devi bu sezon ligde 24 maçtan 21 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Frosinone ise 16 puanla 19. sırada küme düşme hattında kaldı

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 02:44
  1. Juventus
  2. Cristiano Ronaldo
  3. Frosinone
  4. İtalya Serie A

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