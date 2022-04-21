Ronahi Kobane kimdir? Ronahi Kobane öldürüldü mü?
Son dakika haberi: Türk Silahlı Kuvvetleri Pençe-Kilit Operasyonu ile Kuzey Irak’taki terör yuvalarını yerle bir ederken, MİT de nokta operasyonları ile vatan haini PKK’nın sözde üst düzey isimlerini turuncu pooşetlere dolduruyor. MİT'in SİHA destekli son operasyonunda PKK'ya ağır darbe indirildi. Peki Ronahi Kobane kimdir? Ronahi Kobane öldürüldü mü?
MİT'in Kobani'de düzenlediği SİHA destekli operasyonda biri üst düzey olmak üzere 3 PKK'lı kadın terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin birinin PKK'nın sözde Kobani Savunma komitesi Eş Başkanı Ronahi Kobane olduğu belirtildi.