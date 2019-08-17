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Roma’ya Türkiye’den 4. Türk

Serie A ekiplerinden Roma, Salih Uçan ve Cengiz Ünder’den sonra Gençlerbirliği’nden Türk futbolcu Mert Çetin’i kadrosuna katmasıyla, Türkiye’den 3.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:09
Roma’ya Türkiye’den 4. Türk

Serie A ekiplerinden Roma, Salih Uçan ve Cengiz Ünder’den sonra Gençlerbirliği’nden Türk futbolcu Mert Çetin’i kadrosuna katmasıyla, Türkiye’den 3. futbolcu transferini gerçekleştirdi. Ayrıca Roma’nın altyapısında da Türk antrenör Tuğberk Tanrıvermiş çalışıyor.


İtalyan ekibi Roma, Türkiye’den bir futbolcuyu daha kadrosuna kattı. Son dönemde Türkiye’den isimleri kadrosuna kattan Roma, bu sezon da Gençlerbirliği’nin genç defans oyuncusu Mert Çetin’i transfer etti. Sarı-kırmızılılar, Salih Uçan ve Cengiz Ünder’den sonra 3. Türk futbolcuyu kadrosuna kattı. Roma temsilcisinin altyapısında da bir Türk antrenör Tuğberk Tanrıvermiş bulunuyor. Böylece Mert Çetin, Roma’ya transfer olan 4. Türk oldu.



İlk olarak Salih Uçan


Roma ilk olarak 2014 yılında kadrosuna o dönem Fenerbahçe’de forma giyen Salih Uçan’ı transfer etti. İtalyan temsilcisinde 2 sezon kiralık olarak oynayan Salih, 10 resmi müsabakaya çıktı ve 2 asistlik performans sergiledi.


Cengiz Ünder ise 2017 yılında Başakşehir’den Roma’ya 15 milyon Euro’ya transfer olmuştu. Halen takımda oynayan Cengiz, 65 resmi müsabakaya çıktı ve 14 kez rakip fileleri havalandırırken, 13 kez de arkadaşlarına asist yaptı. Genç futbolcu, Roma ile ilk sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final oynama başarısı gösterdi.


2017 yılında ise Türkiye dışından Danimarka doğumlu Türk futbolcu Rezan Çorlu, Brondby’den Roma’ya transfer oldu. Rezan, Roma U19 Takımı’nda forma giymişti.



Altyapıda da Türk antrenör Tuğberk Tanrıvermiş var


Roma’da ayrıca altyapıda da bir Türk isim bulunuyor. Antrenörlük kariyerini Roma altyapısında sürdüren Tuğberk Tanrıvermiş, kulüp tarihinin ilk Türk antrenörü olarak, çalıştırdığı U15 Takımı ile bu sezon şampiyon oldu. Tuğberk hoca, Roma’dan önce Galatasaray teknik ekibindeydi.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:09
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