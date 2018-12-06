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Romanya'nın en büyük spor kulübünün başkanını kızdırdık! 'Beni günah işlemeye mecbur etmeyin'

Yeni Akit spor servisinin dün duyurduğu Sivasspor'un stoperi Paul Papp'a Steaua Bükreş talip oldu haberinin ardından kulüp başkanı çılgına döndü.

06 Aralık 2018 Perşembe 15:19
Romanya'nın en büyük spor kulübünün başkanını kızdırdık! 'Beni günah işlemeye mecbur etmeyin'

Yeni Akit spor servisinin dün duyurduğu Sivasspor'un stoperi Paul Papp'a Steaua Bükreş talip oldu haberi Romanya'da büyük yankı uyandırdı.

Bükreş'in dün Sepsi deplasmanında 4-2 mağlup olduğu maçın ardından kulüp başkanı Gigi açıklamalarda bulunurken bir yandan transfer sorusu soruldu.

'Beni günah işlemeye zorluyorsun'

Haberimizin ardından Gigi Becali'ye bir gazetecinin "Ara transfer döneminde Paul Papp'ı ara transfer döneminde imza attırcağınız yazıldı ne diyorsunuz sayın başkan?" sorusunun yöneltilmesi üzerine Becali adeta çılgına döndü. Becali, "Paul Papp kim? Beni günah işlemeye zorluyorsun. Ona 50 bin dolar para verdim onu tekrar nasıl getireyim.'' şeklinde konuştu.

Sivasspor'un stoperi Paul Papp'a Steaua Bükreş kancası!

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:19
  1. Paul Papp
  2. Sivasspor
  3. Steau Bükreş
  4. gigi becali
  5. Romanya

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