Romanyalı turistler tatil için Antalya'yı tercih ediyor

ANTALYA (AA) - Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Catalin Şopanda, Romanyalıların büyük bölümünün Antalya'da tatil yaptığını söyledi.

Şopanda, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti. Antalya'yı "tatil için ideal kent" olarak niteleyen Şopanda, "Türkleri ve Türkiye'yi çok seviyoruz, bu nedenle tatillerimizi Türkiye'de yapıyoruz. Romanyalıların büyük bir bölümü tatil için Antalya'yı tercih ediyor." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre önce karşılıklı uçuşların durduğunu anımsatan Şopanda, şu anda Romanya'dan Antalya'ya direkt uçuşların olduğunu ve çok sayıda Romanyalı'nın kente geldiğini belirtti.

Antalya insanının misafirperver ve sıcakkanlı olduğunu ifade eden Şopanda, Romanyalıların Antalya'da ve Türkiye'de tatil yapmaya devam edeceklerini, Romanya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin de her geçen yıl iyiye gittiğini kaydetti.

- "Antalya, güvenli turizm hizmeti vermeyi büyük oranda başardı"

Vali Yazıcı da Antalya'nın doğasıyla, tarihiyle, güneşi ve deniziyle önemli bir turizm merkezi olduğunu anlattı.

Kentin önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu aktaran Yazıcı, "Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl rakamlarda düşüş var. Ancak "Güvenli Turizm Sertifikası" programı ile Antalya güvenli turizm hizmeti vermeyi büyük oranda başardı. Antalya'da Romanyalıları da ağırlamaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilerek devam ettiğini söyledi.

Ziyarette, Yazıcı ve Şopanda birbirlerine hediye verdi.



