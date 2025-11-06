Romanya’dan 1 avroya 18 tane F-16 uçağı tedariği

Avrupa savunma sahnesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Romanya Savunma Bakanlığı, Hollanda’dan 18 adet F-16 Fighting Falcon savaş uçağının tedarikine ilişkin anlaşmayı yalnızca 1 avro karşılığında imzaladı. Anlaşma, hem sembolik değeri hem de stratejik etkisiyle NATO çevrelerinde büyük yankı uyandırdı.

Romanya Savunma Bakanı Ionut Moșteanu, yaptığı açıklamada, “Bu adım, NATO ve ortak ülkelerin pilotlarının eğitiminde bölgesel bir merkez haline gelen Fetesti’deki Avrupa F-16 Eğitim Merkezi’nin gelişimi açısından kritik öneme sahip” ifadelerini kullandı.

Anlaşma kapsamında Romanya’ya teslim edilecek 18 F-16, sadece eğitim ve tatbikat amaçlı kullanılacak. Programın bir bölümü, Ukraynalı pilotların eğitimi için ayrılacak. Moșteanu, bu hamlenin “geleceğe yapılan akıllı bir yatırım” olduğunu vurgulayarak, “Hollandalı ortaklarımızın güvenini ve Rumen Hava Kuvvetleri’nin profesyonelliğini gösteriyor” dedi.

Savunma kaynaklarına göre Romanya, bu proje ile sadece eğitim kapasitesini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda F-35 savaş uçaklarının envantere entegrasyonu sürecine de zemin hazırlayacak. Bakan Moșteanu, “F-16’lar, Romanya’yı F-35 dönemine bir adım daha yaklaştırıyor” ifadelerini kullandı.

Romanya geçtiğimiz yıl da Norveç’ten üç adet F-16AM/BM savaş uçağı tedarik etmişti. Yeni anlaşmayla birlikte ülke, modern hava muharebe kabiliyetini güçlendirme ve NATO’nun doğu kanadında stratejik rolünü pekiştirme hedefine bir adım daha yaklaşmış oldu.