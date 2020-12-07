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Aktüel Romanya'da Milli Savunma Bakanı Ciuca, geçici Başbakan olarak atandı
Aktüel

Romanya'da Milli Savunma Bakanı Ciuca, geçici Başbakan olarak atandı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 23:19:41 -
Romanya'da Milli Savunma Bakanı Ciuca, geçici Başbakan olarak atandı

BÜKREŞ - (AA) - Romanya’da dün yapılan genel seçimlerin ardından bugün istifa eden Ulusal Liberal Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ludovic Orban’ın yerine Milli Savunma Bakanı Nicolae Ciuca geçici Başbakan olarak atandı.

Ciuca, yeni hükümet kuruluncaya kadar Başbakan olarak görev yapacak.

Başbakan Orban istifa sonrası yaptığı açıklamada, amacının yeni hükümetin kurulması için müzakerelerin hemen başlaması olduğunu söyledi.

Merkez seçim kurulunun resmi olmayan sonuçlarına göre seçimlerde Sosyal Demokrat Parti (PSD) yüzde 29,69 ve Ulusal Liberal Parti (PNL) ise yüzde 25,18 oy aldı.

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