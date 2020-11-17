Romanya yolculuğu Sahil Güvenlik’te bitti
Sinop'ta, tekneyle denize açılan 85 sığınmacının Romanya yolculuğu, Sinop Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda noktalandı.
Sinop Emniyet Müdürlüğü ve sahil güvenlik ekiplerinin göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonu kapsamında Akliman açıklarındaki teknede yakalanan sığınmacılar, aynı tekneyle Sahil Güvenlik 72. Bot Komutanlığına getirildi. Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, "Aralarında kadınların da bulunduğu 80-85 kişi, Sinop'tan Romanya'ya kaçmak üzereyken sahil güvenlik ve emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı" dedi.