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Siyaset Romanlar CHP'ye başkaldırdı! Milletvekili Özcan Purçu 'Yok sayıldık' diyerek partisinden istifa etti
Siyaset

Romanlar CHP'ye başkaldırdı! Milletvekili Özcan Purçu 'Yok sayıldık' diyerek partisinden istifa etti

Yeniakit Publisher
2023-04-19 19:37:00 - 2023-04-19 20:03:43
Romanlar CHP'ye başkaldırdı! Milletvekili Özcan Purçu 'Yok sayıldık' diyerek partisinden istifa etti

İzmir'de Roman kökenli 10 aday adayından hiçbirinin CHP listelerinde yer verilmemesine tepki gösteren CHP'nin İzmir Milletvekili Özcan Purçu, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partileriyle ortak liste çıkaran CHP'de kriz devam ediyor.

Partilerin milletvekili aday listelerinde değişiklik talebinde bulunmasının son gününde CHP'de herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Listede düzenlemenin yapılmamasının ardından CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'a konuşan Purçu, Türkiye genelinde “Roman kökenli” 10 tane aday adayının olduğunu, 1 kişinin dahi CHP’nin milletvekili listelerine konmadığını belirtti.

'Romanlar yok sayıldı'

İzmir'deki Roman buluşmasında "Toplumun görmediği bir grupsunuz" demesine karşın milletvekili adaylığı listesinde Romanları 'görmeyen' Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Purçu Romanların yok sayıldığını söyledi.

Purçu, şu ifadeleri kullandı:
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"Yok sayıldık. En çok oya ,ihtiyacın olduğu dönemde 6 milyon Roman vatandaşının oyu bir kenara nasıl atılır? Bir oya bile ihtiyacımızın olduğu dönemde. Bugüne kadar bekledim. Yüksek Seçim Kurulu’nda düzeltmenin son günü. Olmayınca, federasyon ve derneklerin talebiyle mecburen istifa etmek zorunda kaldım"

Purçu Twitter hesabından ise şu ifadeleri kullandı:

Profilini değilştirdi

Öte yandan Özcan Purçu, Twitter profilinden CHP'yi kaldırarak "Bağımsız İzmir Milletvekili" yazdı.

Özcan Purçu

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