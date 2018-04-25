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'Roman kültürü' beyaz perdeye taşınıyor

Yetimhanede büyümüş Roman genç Ali (ROM) ile eskiden ünlü bir keman virtüözü olan Beste'nin hikayesini konu alan "ROM" filminin hazırlıkları başladı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 10:32
'Roman kültürü' beyaz perdeye taşınıyor

Oğuzhan Yıldız'ın senaristliğini ve yönetmenliğini üstleneceği filmde, Roman kültürünün renkli dünyası farklı bir bakış açısıyla beyaz perdeye aktarılacak.

Cast çalışmaları devam eden "ROM", Haziran'da başlayacak çekimleri tamamlandıktan sonra yurtdışı festivallerde sinemaseverlerle buluşturulacak.

Klasik müzik ve roman müziğini aynı çatıda buluşturacak "ROM", daha sonra Türkiye'deki sinemalarda vizyona girecek.

Film, hayatta istediklerini bulamayan, gelecekten beklentisi olmayan iki insanın müziğe besledikleri aşk sebebiyle başlarına gelen duygusal serüveni anlatacak.

YEF Media adına Mehmet Uzer ve Oğuzhan Yıldız'ın yapımcılığını üstlendiği filmin, Romanların daha önce gösterilmeyen yönlerini aktarması hedefleniyor.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 10:32
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