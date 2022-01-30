Roman Bürki kimdir? Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan Roman Bürki kaç yaşında ve nerelidir?

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından İsmail Çipe ve Fatih Öztürk istenilen performansı gösteremedi. Sarı-kırmızılı takım sezon sonuna kadar bir kaleci kiralamak için harekete geçti. Galatasaray'da Roman Bürki'nin kiralanması konusunda Borussia Dortmund'la anlaşıldı fakat İsviçreli eldiven başka teklifler aldığını belirterek sarı-kırmızılı takıma gelmeyi reddetti. Peki Roman Bürki kimdir, kaç yaşında?

Roman Bürki kimdir?

14 Kasım 1990 tarihinde İsviçre’de dünyaya gelen Roman Bürki, futbol kariyerine Young Boys altyapısında başladı. 2011-2014 yılları arasında Grasshoppers forması giyen Bürki, burada çıkış göstererek Freiburg’a transfer oldu. 2014/2015 sezonunu Bundesliga’da geçiren deneyimli eldiven, Freiburg’daki başarılı performans sonrasında İsviçre Milli Takımı’na da seçildi. Ünlü kaleci sergilemiş olduğu performansla devlerin ilgi odağı haline geldi.

Roman Bürki hangi takımlarda oynadı?

Roman Bürki, 2015 yılında Alman devi Borussia Dortmund’a transfer olarak burada 7 yıl forma giydi. Geçtiğimiz sezona kadar ilk 11’in değişmez isimleri arasında yer alan Bürki, geçen sezonun ikinci yarısında formasını kaptırdı ve Dourtmund, 15 milyon Euro’ya Gregor Kobel’i transfer etti. Bu da Roman Bürki’nin gözden düşmesine neden oldu. Borussia Dortmund’a 3, Grasshoppers’a ise 1 kupa kazandıran tecrübeli kaleci, 2014-2018 yılları arasında İsviçre Milli Takımı’nda 9 kez forma giyme imkanı yakaladı.

Futbol kariyerine Young Boys altyapısında başlamış olan Roman Bürki, burada edindiği tecrübenin ardından 2011-2014 yılları arasında da Grasshoppers’da forma giydi. Burada sergilemiş olduğu üstün başarı sayesinde Freiburg’a transfer olarak 2014/2015 sezonunun burada geçirdi. Roman Bürki, başarılarına başarı katarak kariyerinde emin adımlarla ilerlerken, İsviçre Milli Takımı’na seçildi ve bu sayede devlerin ilgi odağı haline geldi.

2015 yılında Alman devi Borussia Dortmund’a transfer olan Roman Bürki, bu takımda 7 yıl forma giydi. Geçtiğimiz sezona kadar bu takımda yer alan ve ilk 11’in vazgeçilmez isimleri arasında bulunuyordu. Fakat Borussia Dortmund, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Gregor Kobel ile anlaştı ve Roman Bürki, formasını teslim etti. Roman Bürki, şimdilerde ise Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddialarıyla gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.