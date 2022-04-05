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Ekonomi Roman Abromovich'ten Türkiye hamlesi! Resmen satın alıyor
Ekonomi

Roman Abromovich'ten Türkiye hamlesi! Resmen satın alıyor

İngiliz The Telegraph Gazetesi, Chelsea'nin eski sahibi Rus milyarder Roman Abromovich'in Göztepe'yi satın aldığını ve yakın zamanda açıklama yapacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 17:27:00 -
Roman Abromovich'ten Türkiye hamlesi! Resmen satın alıyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından İngiltere'deki mal varlıklarına el konulan, Chelsea'nin eski sahibi Rus milyarder Roman Abromovich'in Göztepe'yi satın aldığı ve tarafların Cuma gününe kadar resmi açıklamayı yapacağı iddia edildi. Abramovich son olarak Türkiye'nin Ukrayna-Rusya arabuluculuk girişiminde İstanbul'da diplomatik temaslarda yer almıştı.

Chelsea'nin eski patronu Rus milyarder Roman Abramovich, Göztepe'yi satın alıyor! D-Smart Spor'un haberine göre, tarafların anlaşmaya vardı, Cuma gününe kadar resmi açıklama yapılacak.

İzmir'in sarı-kırmızılı kulübünün eski sahibi Mehmet Sepil'in satmaya karar verdiği Göztepe'nin yeni sahibinin Abromovich olduğu iddia edildi.

Bir süredir söylenti halindeki haberin gerçeğe dönüşmesine az kaldı... Bu süre içinde en büyük iddia ise İngiltere basınından geldi.

Rusya-Ukrayna savaşının yaptırımlarından etkilenen ve satışa çıkardığı Avrupa devi kulübü Chelsea'ye İngilizler tarafından el konulan Rus iş insanı Roman Abramovich'in Türkiye'de bir kulübe yatırım yapabileceği ifade edildi.

İngiliz basını duyurdu

İngiliz The Telegraph Gazetesi, Abramovich'le ilgili olarak çarpıcı bir iddia ortaya attı. Thom Gibbs imzalı haberde Abramovich'in Göztepe'ye yatırım yapabileceği belirtildi. Haberde Abramovich'in yatırım yapabileceği kulüplerle ilgili öneriler sıralandı.

Geçen hafta özel uçağı İstanbul'da 7.5 saat kalan Rus oligarkın 140 metre uzunluğunda ve yaklaşık 300 milyon Dolar değerindeki Solaris isimli yatının uluslasarası yaptırımlardan kaçmak için Bodrum'a yönelmesi de merak uyandırmıştı.

Ardından Roman Abramovich, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya arabuluculuk girişiminde İstanbul'da diplomatik temaslarda yer almıştı.

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