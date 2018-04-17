Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'e uyarı!

Cengiz Ünder'in İtalyanca öğrenmesi gerektiğini vurgulayan Di Francesco, "Cengiz Ünder ile ilgili söyleyeceğim ilk şey, tek kelime İtalyanca anlamadığı. Çocuklara sahaya çıktığında İtalyanca konuşmalarını söylüyorum ama Cengiz'e şu anda bunu yapmak da gereksiz. Cengiz konusunda sakinim. Bir şey anlamıyor ancak bu bizim için büyük bir avantaj da olabilir. " dedi.

"SCHICK'İN YAKLAŞIMINI BEĞENİYORUM"

Schick'ten beklentileri olduğunu da vurgulayan İtalyan hoca, "Schick'i 11'de başlatmam onun üzerinde bir baskı yarattı. Çok iyi durumda değilken onu sahaya koymam belki biraz yanlıştı ama onun yaklaşımını beğeniyorum. Bir gole ihtiyacı var ki, bir forvet için bu önemlidir. Onu başardığında iyi durumda olacak." ifadelerini kullandı.

Sezonun 2. yarısında Roma'yı sürükleyen isimlerin başında gelen Cengiz, bu sezon 26 maçta 12304 dakika oynadı ve 6 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.