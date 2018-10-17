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Roma'da Cengiz şoku! Kabul etmedi

Roma ile Cengiz arasındaki sözleşme yenileme görüşmeleri serbest kalma bedeline takıldı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 21:21
Roma'da Cengiz şoku! Kabul etmedi

Cengiz Ünder’in Roma ile neden henüz yeni sözleşme imzalamadığı belli oldu. Birkaç haftadır 21 yaşındaki futbolcunun kontratını yenileyeceği yazılmasına karşın, henüz somut bir gelişme olmaması merak konusu olmuştu. Yeni anlaşmanın, yapılacak sözleşmeye konulacak serbest kalma opsiyonuna takıldığı ortaya çıktı.

Buna göre Cengiz Ünder ve menajeri bu bedelin çok yüksek olmasını istemiyor. Roma'nın 40-50 milyon euro arasında bir serbest kalma bedeli düşündüğü ancak bunun futbolcu ve menajeri tarafından yüksek bulunduğu öğrenildi.

Robben’in yerine düşünülüyor

Yüksek tutulacak bir bedelin, Bayern Münih ve Arsenal gibi kulüplerin kendisini transfer etmesini zorlaştıracağından dolayı, futbolcunun soğuk baktığı belirtildi. Özellikle Alman ekibi Bayern Münih’in, kariyerinin sonu yaklaşan Arjen Robben’in yerine Cengiz Ünder’i ciddi şekilde düşündüğü belirtiliyor.

Yazın gel Bayern!

Bayern Münih gibi bir çok dev ekibin gündemindeki Cengiz Ünder için kararını veren Roma, oyuncuyu ara transfer döneminde bırakmayacak, sezon sonunu işaret edecek.

Roma Kulübü, Bayern Münih başta olmak üzere bir çok dev ekibin ilgilendiği belirtilen futbolcusunu hemen bırakmama kararı aldı. Ocak ayında gerçekleşmesi durumunda Türk futbolcunun yerini dolduramayacağını düşünen sarı-kırmızılılar, birden çok kulvarda beraber sürdürdüğü mücadelesinde zaafa uğramamak adına bu şekilde hareket edecek. Ara transfer döneminde futbolcu için gelecek kulüplere yazın gelmeleri gerektiği tebliğ edilecek.

Altınordu da kazanacak

Başakşehir genç yıldızı İtalyan ekibine satarken, bir sonraki transferinden yüzde 20 pay almayı şart koşmuştu. Cengiz Ünder transferi için 25 milyon euro bonservis ödenmesi durumunda İstanbul ekibi 5 milyon, 60 milyon euro ödenmesi durumunda 12 milyon euro gibi meblağları kasasına koyacak. Altınordu da FIFA Yetiştirme ve Dayanışma bedelleri üzerinden hak edişlerini alarak bir kez daha kazanacak.

KAYNAK: MİLLİYET

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 21:21
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