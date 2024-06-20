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Kültür - Sanat Roma dönemi lejyoner zırhı 3 yıllık çalışmayla restore edildi
Kültür - Sanat

Roma dönemi lejyoner zırhı 3 yıllık çalışmayla restore edildi

Yeniakit Publisher
2024-06-20 16:20:00 -
Roma dönemi lejyoner zırhı 3 yıllık çalışmayla restore edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Satala Antik Kenti’nde bulunan, Geç Roma Dönemi’ne ait, dünyada bilinen tek “Lorica Squamata” modeli zırhın restorasyonu tamamlandı.

Erzurum Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı’nın 3 yıl süren titiz çalışmaları sonucunda da zırhın konservasyon ve restorasyon işlemleri tamamlandı. Ardından zırh, manken üzerinde yeniden dikilerek orijinal formuna getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy X hesabından yaptığı paylaşımda, “Erzurum Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı’nda uzman ellerde yeniden hayat bulan ve dünyada bilinen tek ‘Lorica Squamata’ model zırh, neredeyse kusursuz bir şekilde günümüze ulaştı. Roma İmparatorluğu’nun savaşçı geçmişine dair eşsiz bir pencere açan bu muhteşem eserin çıkarılmasında emeği geçen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

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